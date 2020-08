Sidi Bouzid: Sit-in des habitants d’El Oussouda

Les habitants de la région d’El Oussouda (gouvernorat de Sidi Bouzid) ont observé, jeudi, un sit-in et bloqué l’entrée du centre-ville.

Ils appellent les autorités à trouver des solutions radicales aux odeurs nauséabondes émanant des usines de la zone industrielle.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le porte-parole des protestataires Nabil Zaidi a affirmé que la situation environnementale dans la ville s’est largement détériorée et aucune solution n’a été proposée par les autorités concernées pour résoudre ce problème que connait la région depuis plus de 10 ans.