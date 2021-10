Signature d’un mémorandum de coopération entre la BCT et la Banque d’Espagne

Un mémorandum de coopération a été signé, récemment, à distance, entre la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et la Banque d’Espagne, avec pour objectif de renforcer les relations de collaboration et d’établir un cadre commun pour la coopération technique et l’échange de connaissances et d’expériences entre les deux Instituts d’émissions. Signé lors d’une rencontre entre le gouveneur de la BCT, Marouane El Abassi et son homologue espagnol, Pablo Hernández, qui s’est déroulée, le 20 octobre dernier, par vidéo-conférence, cet accord, d’une durée indéterminée, pourrait se traduire par des programmes d’études et de recherche, l’organisation de conférences, de réunions, de séminaires, d’ateliers ou de rencontres d’experts, de missions et des visites, indique un communiqué publié, mercredi, par la BCT.

- Publicité-

A cette occasion, M. El Abassi a souligné que l’officialisation de ce partenariat avec la Banque Centrale espagnole, entamée depuis quelques années par l’organisation de la conférence des banques centrales de la Méditerranée, s’inscrit dans le droit fil du renforcement du choix stratégique de la Banque Centrale de Tunisie de renforcer l’échange d’expertise avec les instituts d’émission qui partagent la même culture méditerranéenne et les mêmes aspirations et défis. Pour sa part, le gouverneur de la Banque d’Espagne Hernández de Cos a salué la signature de cet accord qui consolide et renforce les relations avec la Banque Centrale de Tunisie qui s’étaient déjà affermis ces dernières années. Cet accord s’inscrit également dans la ligne de la récente initiative du Système européen de banques centrales de développer plus activement la coopération technique en matière de banque centrale sur le continent africain.