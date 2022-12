MoU entre la Tunisie et l’Algérie pour favoriser l’appui aux startups

Un mémorandum d’entente (MoU) a été signé entre la Tunisie et l’Algérie dans le domaine de l’appui aux startups, et ce en marge de la première édition du Forum Economique des Startups Africaines, organisée les 5 et 6 décembre 2022, à Alger, a annoncé mercredi, le ministère des technologies de la communication.

Ce mémorandum a été signé par le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Neji et le ministre algérien chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine El Mahdi Oualid. Il vise à renforcer la coopération entre les deux pays en matière d’appui aux startups, à travers la mise en place de programmes d’échange d’expertises, la mise en réseau des pépinières d’entreprises et des structures d’accompagnement et l’appui aux startups en matière de positionnement sur les marchés respectifs.

Ce mémorandum a également, pour objectif de favoriser l’octroi des avantages nécessaires aux jeunes créateurs de projets pour leur permettre de développer leurs investissements et de mieux se positionner à l’échelle locale, régionale et internationale.