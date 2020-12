Signature d’un mémorandum d’entente entre l’OMMP et la TRAPSA sur l’exploitation du port de Skhira

Un mémorandum d’entente a été conclu, jeudi, entre l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) et la Compagnie des Transports par Pipe-lines au Sahara (TRAPSA) dans l’objectif d’améliorer l’exploitation du port de Skhira (gouvernorat de Sfax) et de favoriser la réalisation du programme de son développement.

Cette signature a eu lieu lors d’une séance de travail tenue entre le ministre du Transport et de la Logistique Moez Chakchouk et la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Salwa Sghaier en présence des PDG de l’OMMP et de la TRAPSA et consacrée à l’examen des modalités d’exercice de l’autorité portuaire au port de Skhira.

Soulignant les spécificités de ce port (profondeur des eaux, protection naturelle, disponibilité des espaces), les deux ministres ont discuté du programme de son développement en vue de renforcer son positionnement parmi les ports nationaux et d’en faire un pôle portuaire capable d’attirer les investissements et de favoriser le développement régional.

Ils ont appelé les deux parties signataires à trouver les formules adéquates pour la mise en application des dispositions juridiques en vigueur en matière d’exploitation portuaire et la réalisation du programme du développement du port en question.

Les deux ministres ont aussi exprimé leur soutien à la démarche retenue qui consiste à permettre à la TRAPSA de poursuivre l’exploitation et le développement des espaces et des ouvrages portuaires qui lui sont rattachés et à l’OMMP d’exercer les fonctions de l’autorité portuaire conformément, à la réglementation en vigueur.

Ils ont également, mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’achèvement de l’étude relative au plan directeur du port afin de favoriser le développement de son activité et de mettre en oeuvre toute la démarche retenue à cette fin, avant mars 2021.