Siliana : 20 ha partent en fumée, et pas que de l’herbe

Une vingtaine d’hectares de céréales et d’herbes sèches ont été brûlés, lundi matin, route de Hmama, cité Ennozha, à Siliana-nord, selon une source de la protection civile. Au bout de plus de deux heures d’intervention, les sapeurs-pompiers appuyés par des gardes-forestiers et des agents de l’équipement ont pu maîtriser le feu qui risquait de s’étendre aux maisons avoisinantes, sous l’effet du sirocco.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le membre de l’Union régionale de l’agriculture Raouf Hosni privilégie des actes criminels derrière cette série d’incendies dans la région. Il appelle à l’intensification des patrouilles sécuritaires, autour des grandes cultures.

Depuis le 1er juin 2019, plusieurs incendies se sont déclarés, un peu partout, dans le gouvernorat de Siliana, endommageant 238 hectares répartis entre Siliana-nord et Sud, Siliana-ville, Gaafour et Bouarada.