Siliana: Avancement de plusieurs projets relevant du district de la STEG

Les projets relevant du district de la STEG à Siliana et destinés à réduire les coupures répétées de l’électricité au cours de l’automne et de l’hiver avancent à différents rythmes, a indiqué à l’agence TAP, le président du district de la STEG à Siliana, Mohamed Hechmi Temimi.

Parmi ces projets, a-t-il dit, celui de la sécurité du réseau électrique à la cité Ennasr à Siliana ville d’un coût total de 200 mille dinars dont les travaux ont avancé de 10% et du projet Essalama à Kesra dont l’avancement a atteint 80% et le coût de réalisation est de l’ordre de 130 mille dinars.

L’orateur a ajouté que le taux de réalisation de la rénovation du réseau électrique à Bargou a atteint 20%, expliquant que ce projet consiste en le déplacement d’une ligne haute tension, moyennant une enveloppe de 150 mille donars.

Il a indiqué que les projets de transfert de la ligne électrique et son éloignement de la route dans la ville de Ain Boussaadia pour le montant de 300 mille dinars et de déviation de la ligne électrique à Rouhia après l’endommagement des pylônes, suite à la chute de neige, pour le coût de 700 mille dinars, sont récemment entré en exploitation.

Temimi a rappelé l’ensemble des projets réalisés et consistant notamment en le renforcement de la puissance électrique à Rouhia en construisant des ouvrages à El Ajaijia et Saddine, moyennant une enveloppe totale de 400 mille dinars, outre la mise en place d’un échangeur et la rénovation du réseau dans la région de Zouagha dans la délégation de Siliana Nord d’une valeur de 150 mille dinars, en plus de la déviation de la ligne électrique et du renforcement du réseau dans la région d’El Mansoura, dans la délégation de Kesra ( d’une valeur de 122 mille dinars), et des échangeurs à la cité « el Ikama taiba » et la cité Essalem là Bouarada (60 mille dinars), outre le renforcement de l’échangeur dans la ville d’El Krib (40 mille dinars).

Concernant les dettes du disctrict de la STEG à Siliana, le responsable a expliqué que ces dernières ont dépassé six millions de dinars, appelant tous les clients à s’acquitter de leurs dettes afin d’assurer la pérennité des services.