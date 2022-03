Siphat : En arrière toutes sauf pour l’endettement !

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 et celui cumulé de l’année 2021 chez la Siphat, ont enregistré une baisse respectivement de 59 % et 41 % par rapport à ceux de l’année 2020. La production du 4ème trimestre 2021 et celle cumulée de l’année 2021 ont enregistré une baisse respectivement de 71 % et 60 % par rapport à celles de l’année 2020. Même le nombre des agents était aussi à la baisse, passant de 493 en 2020, à 468 agents au 31 décembre 2021, soit une baisse de 5%.

- Publicité-

Par contre, l’endettement a connu une augmentation de 35 % au 31/12/2021 par rapport à l’exercice 2020. Un endettement en tous genres, de moyen et à long terme, ainsi que la dette envers l’administration fiscale. En guise de promesse, la SIPHAT dit qu’elle surmontera sa crise avec l’augmentation de sa production suite à l’entrée en vigueur du crédit FADES alloué à l’acquisition de matière première, d’article de conditionnement et d’emballage et à l’investissement, et s’ouvrirait sur le marché africain et en particulier libyen