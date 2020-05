Six chambres syndicales du transport relevant de l’UTICA mèneront des mouvements de protestations le jeudi 14 mai courant

Six chambres syndicales de la Fédération nationale du transport relevant de l’UTICA ont annoncé l’exécution de mouvements de protestation le jeudi 14 mai 2020, en signe de refus de la nonchalance du gouvernement.

- Publicité-

Elles ont indiqué, dans un communiqué, publié dimanche que le gouvernement tient à ne pas venir en aide aux secteurs du transport public non régulier et établissements de formation dans le domaine de la conduite et de laocation de voitures pour sortir de la crise qu’ils traversent, en dépit des propositions présentées.

Le communiqué est venu de la chambre nationale des propriétaires de taxis individuels, des louages, des taxis collectifs, des voitures de louage et de tourisme, de la chambre nationale des propriétaires de louages, de la chambre nationale des propriétaires des établissements de formation dans le domaine de la conduite et de la chambre nationale des propriétaires et structures de location des voitures.

Les dites chambres ont expliqué que le gouvernement n’a pas mis en oeuvre plusieurs suggestions sur lesquelles il s’était mis d’accord avec la chambre nationale du transport, à l’instar de la prorogation des délais de paiement des crédits aux banques et sociétés de leasing et l’octroi de prêts à des conditions étudiées aux professionnels et sans intérêts pour faire face aux dépenses.

Et d’ajouter que face à cette situation et à la montée de la tension parmi les professionnels en raison du manque de réactivité du gouvernement, des mouvements de protestion seront menés.

Les chambres exécuteront ces mouvements dans le gouvernorat de Tunis, devant le siège de la présidence du gouvernement, étant lapremère responsable de la situation, lit-on dans le communiqué qui rappelle que le ministère des Finances et la Banque de Tunisie avaient annoncé le 5 mai 2020 qu’il a été décidé, en coordination avec les ministères Affaires sociales et du Transport, d’octroyer à tous les propritétaires de voitures de location (taxis individuels, et collectifs, transport rural et louages) des prêts avec facilités via la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

Selon un communiqué du ministère des Finances, ces prêts seront consacrés au paiement des contrats d’assurances de leurs voitures sur une année à partir du mois d’acril 2020 pour un montant maximal de 3000 dinars remboursable sur 12 mois avec deux mois de grâce et à un taux d’intérêt du marché monétaire plus 0,5% sans frais ou dépenses additionnelles.