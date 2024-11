Six soldats israéliens se suicident, des milliers sous  traitement psychiatrique

Au moins six soldats israéliens se sont suicidés ces derniers mois, rapporte le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, citant comme cause principale une grave détresse psychologique causée par les guerres prolongées à Gaza et au Liban.

Le nombre réel de suicides pourrait être bien plus élevé, car l’armée israélienne n’a pas encore publié de chiffres officiels, malgré sa promesse de le faire avant la fin de l’année.

Le rapport met en lumière une crise plus générale de la santé mentale au sein de l’armée israélienne. Des milliers de soldats ont cherché de l’aide auprès des cliniques militaires de santé mentale ou des psychologues, et environ un tiers d’entre eux présentent des symptômes de stress post-traumatique.

Le nombre de soldats souffrant de traumatismes psychologiques pourrait dépasser celui des soldats ayant subi des blessures physiques pendant la guerre.

