Skaleet et Mobiblanc font partenariat et visent les banques ￼

Skaleet, fintech internationale proposant un Core Banking Platform, vient d’annoncer un partenariat avec Mobiblanc, entreprise de services numériques, afin d’apporter des solutions clés en main aux établissements financiers à travers l’Afrique.

Basée au Maroc et en Tunisie, Mobiblanc est un acteur majeur sur les marchés d’Afrique du Nord et de l’Ouest, dédié aux solutions digitales. Dotée d’une équipe talentueuse et dynamique, la société offre d’excellentes prestations de conseil et d’intégration à des clients très divers. « Ce partenariat vient confirmer notre orientation stratégique d’accompagner la transformation digitale du secteur financier », a indiqué Youssef El Alaoui de Mobiblanc