Slaouti: L’annulation du système d’enseignement par groupe est envisageable

Le ministre de l’Education, Fathi Slaouti, a déclaré, vendredi, que la possibilité d’annuler le système d’enseignement par groupe et de revenir au système d’enseignement de manière continue est envisageable dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire dans le cas où la situation épidémiologique continue à s’améliorer.

Slaouti a ajouté lors de son audition par la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), que le ministère étudie avec le partenaire social une proposition visant à annuler le système d’enseignement de groupe d’ici 3 semaines et à la lumière de l’amélioration de la situation sanitaire, à condition que cette décision soit prise sur la base de l’évaluation scientifique du comité scientifique de lutte contre le coronavirus de tous les indicateurs liés à la propagation du virus et à sa stabilité. «

Il a indiqué que la proposition de mettre fin au système de groupe dans les niveaux primaire et secondaire tient compte de la faible incidence de la maladie Covid 19 chez les enfants de moins de 15 ans, qui ne dépasse pas 3%. Le ministère, a-t-il souligné, tient à trouver des solutions pour améliorer le système d’apprentissage et de réussite scolaire des élèves.

Une étude réalisée par le ministère a démontré que le système de groupe a augmenté le taux d’absentéisme parmi les élèves.

Slaouti a aussi indiqué que le ministère avait mobilisé 20 808 millions de dinars aux commissaires régionaux de l’éducation pour acquérir des moyens de prévention, de stérilisation et de nettoyage, dont 6,2 millions de dinars au profit des collèges et des lycées.

