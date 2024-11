Smotrich appelle à la réoccupation du nord de Gaza pour « récupérer les otages »

« Afin de libérer les otages, Israël doit réoccuper le nord de Gaza », a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich aux journalistes à la Knesset, avant la réunion hebdomadaire des factions de son parti ultra-nationaliste HaTzionout HaDatit.

« Pour récupérer les otages, nous devons occuper tout le nord de la bande de Gaza et informer Hamas sans équivoque que, si les otages ne sont pas rendus, nous y appliquerons la souveraineté israélienne et y resterons pour toujours », a-t-il expliqué, affirmant que cette menace donnerait à Hamas la motivation nécessaire pour garder les otages en vie.

Il a ajouté qu’un accord sur les otages incluant un accord d’Israël sur la fin de la guerre équivaudrait à une reddition face à Hamas.

D’autre part, Smotrich a appelé la procureure générale à démissionner, l’accusant de ne pas respecter la démocratie israélienne. Selon lui, Gali Baharav-Miara « reste sans rien faire » face à l’incitation à la violence contre le premier ministre Benjamin Netanyahu.

Elle s’est opposée dimanche soir à « un effort du gouvernement visant à forcer la mise à la retraite des conseillers juridiques ministériels qui ont servi pendant plus de sept ans. »

Les objections de Baharav-Miara étaient fondées sur le désir « de protéger ses amis et de leur soutirer des millions aux dépens des citoyens d’Israël », a ajouté Smotrich.

- Publicité-