Sonia Ben Cheikh fait une annonce forte

” La Tunisie atteindra 70% de son autosuffisance en médicaments produits localement au cours de l’année prochaine “, a souligné lundi Sonia Ben Cheikh, ministre de la Santé par intérim.

” Cet objectif sera atteint à travers le renforcement des capacités stratégiques des fabricants de médicaments tunisiens de manière à réduire le coût et l’importation pour préserver les réserves en devise “, s’est-elle exprimée lors de l’inauguration d’une deuxième unité de production de la Société arabe des industries pharmaceutiques (SAIPH) dans la région de Ben Arous.

Elle a, en outre, signalé que le ministère œuvre à élaborer des plans et des programmes de partenariat avec toutes les parties intervenantes pour renforcer les acquis réalisés par l’industrie locale, ce qui contribue à améliorer le taux de couverture et à promouvoir les investissements destinés à l’industrie pharmaceutique à travers l’incitation à la création de nouvelles unités pharmaceutiques pour produire les médicaments du cancer, du SIDA, de l’hépatite ainsi que les vaccins et médicaments vitaux.

Dans ce contexte, la ministre a signalé que la politique du gouvernement tunisien dans ce domaine repose sur le développement des partenariats extérieurs à travers la garantie d’un climat favorable à l’investissement national et extérieur basé sur la facilitation des procédures, la réduction des délais d’octroi des autorisations de mise sur le marché (AMM) et la révision des critères de priorisation dans l’enregistrement des médicaments par le laboratoire national de contrôle des médicaments.

Sonia Ben Cheikh a ajouté que le gouvernement œuvre aussi à adapter les procédures et la législation aux exigences du nouveau code des investissements outre la création de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Basée en Tunisie, SAIPH est une société spécialisée dans la fabrication de plusieurs types de médicaments selon des normes internationales de qualité. Elle a atteint en 2018 un chiffre d’affaires de 71 millions de dinars.