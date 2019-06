Sonia Ben Cheikh livre les détails du drame de Nabeul

“Les 6 bébés décédés à l’hôpital de Nabeul sont morts naturellement et il n’y a aucun rapport entre les six décès“, a souligné mardi Sonia Ben Cheikh, ministre de la Santé par intérim.

Dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP à Nabeul, la ministre a nié l’existence d’infections ou de contamination pouvant être à l’origine de ces décès.

A l’issue d’une réunion avec les cadres médicaux et paramédicaux au service de néonatologie à l’hôpital Mohamed Telatli, la ministre a précisé que les bébés sont décédés entre le 22 et le 24 juin en cours.

Il s’agit, selon la ministre, de quatre bébés prématurés nés entre 6 et 8 mois de grossesse et qui souffraient soit de retard de croissance ou difficultés respiratoires, ce qui a engendré des complications.

Elle a ajouté que parmi ces nouveau-nés, il y a un bébé qui n’a vécu que deux jours, un autre a vécu plus d’un mois et était hospitalisé tandis que deux autres bébés nées à terme et ont été accueillis à l’hôpital pour insuffisance cardiaque.

La ministre s’est dite attristée par la mort de ces bébés, signalant qu’elle a discuté avec certains parents et leur a expliqué ce qui s’est passé.

Par ailleurs, au cours de sa réunion avec les cadres médicaux, paramédicaux et administratifs, Ben Cheikh a souligné que quelques anomalies ont été relevées et seront traitées de manière urgente.

Parmi ces dysfonctionnements, la ministre a cité le manque de médecins spécialistes par rapport au volume de travail et au grand nombre d’accouchements, assurant que le service de néonatologie sera renforcé par des médecins pédiatres dans les plus brefs délais dans le cadre d’une nouvelle répartition des médecins dans la région de Nabeul et à travers de nouveaux recrutements.

Concernant la réception des bébés décédés dans des cartons, la ministre a souligné que le directeur de l’hôpital a nié cette information, indiquant que chacun assumera sa responsabilité si cela s’avère vrai.