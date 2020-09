SOTETEL ouvre une filiale en France et obtient une première commande

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications (SOTETEL) annonce la création de sa filiale, en France, et l’obtention d’une première commande à réaliser, durant les derniers mois de l’année 2020.Selon un communiqué publié vendredi, sur le site de la Bourse de Tunis (BVMT), la société vient de conclure un contrat de partenariat, dans ce sens, avec la société Française SOGETREL, acteur historique majeur sur le marché des télécoms en France, Ce contrat porte sur la réalisation des prestations et des travaux de construction et de maintenance des réseaux (cuivre et FTTH), et d’une première commande donnée par SOGETREL. A cet égard, une équipe est déjà sélectionnée pour le démarrage des travaux à compter de ce mois .SOTETEL rappelle que l’ouverture de cette nouvelle filiale s’inscrit dans le cadre de la diversification de sa clientèle et la conquête de parts de marché plus large.Elle vise également, à développer le portefeuille de l’entreprise à l’international, la saisie des opportunités d’affaires qui se présentent sur le marché Français et à répondre à la demande de certains opérateurs économiques.

Cotée en Bourse, depuis 1998, SOTETEL dispose déjà de trois filiales à l’international à Malte, en Libye et en AlgérieSOGETREL, qui est un intégrateur de réseaux et de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des territoires et aussi le partenaire privilégié des grands opérateurs, des donneurs d’ordre publics et privés et des collectivités locales, en particulier dans le déploiement de réseaux très Haut Débit.