Soudan : Le chef de l’armée rejette un nouveau cycle de négociations après l’attaque d’un drone

Le chef de l’armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré que l’armée ne participerait pas aux pourparlers qui se tiendront le mois prochain en Suisse et qui visent à mettre fin à plus d’un an de combats avec les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

Al-Burhan a fait cette déclaration mercredi, peu après que l’armée a déclaré qu’il avait survécu à une attaque de drone sur une cérémonie de remise de diplômes militaires à la base militaire de Gibeit, dans l’est du Soudan, qui a tué au moins cinq personnes.

« Nous ne battrons pas en retraite, nous ne nous rendrons pas et nous ne négocierons pas », a déclaré al-Burhan à ses troupes.

« Nous n’avons pas peur des drones », a-t-il ajouté à la base de Gibeit, située à environ 100 km au sud-ouest de Port-Soudan, où le gouvernement allié à l’armée s’est réfugié après l’éclatement de la guerre avec le FSR en avril de l’année dernière. Les combats ont provoqué la plus grande crise de déplacement au monde et tué au moins 15 500 personnes, selon les estimations des Nations unies.

La vidéo de l’attaque de drone, vérifiée par l’agence de presse Reuters, montre des soldats défilant lors d’une cérémonie de remise de diplômes avant que l’on n’entende un vrombissement. Il y a ensuite une explosion.

Des images partagées par l’armée, filmées à Gibeit après l’attaque, montrent al-Burhan entouré de civils en liesse, scandant « Une armée, un peuple ».

L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat, mais la RSF a nié que les forces paramilitaires, qui contrôlent de grandes parties du pays, en soient responsables.

