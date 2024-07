 Soudan: une attaque près d’El Fasher fait au moins 25 morts

Au moins 25 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans une attaque d’artillerie et de drones, près d’El Fasher. L’attaque a été conduite par les Forces de soutien rapide (FSR) du général «Hemedti», d’après les autorités locales, citées par RFI.

Selon des sources médicales sur place, la nature des blessures suggère que des armes chimiques pourraient avoir été utilisées. Une source au sein de l’hôpital saoudien indique au Sudan Tribune que les FSR auraient déployé des armes interdites par les traités internationaux. Depuis le mois de mai, la capitale du Darfour-Nord est la cible d’intenses combats entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide. Plus d’un demi-million de personnes ont dû fuir la zone.

