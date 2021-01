Sousse-covid19: 8 décès et 62 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Sousse a enregistré, lundi soir, 8 nouveaux décès et 62 nouvelles contaminations par le coronavirus, selon un dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Sousse.

Ainsi, la région a connu un total de 441 morts et 13468 contaminés depuis l’apparition du virus, selon la même source.

Parmi ces patients, 10168 personnes se sont rétablies alors que 205 cas sont actuellement admis dans les hôpitaux et les cliniques de la région dont 48 personnes placées en réanimation.

- Publicité-