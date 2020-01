Stratégie de développement des industries mécaniques et métallurgiques

L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) se penche actuellement sur l’élaboration d’une stratégie de développement du secteur des industries mécaniques et métallurgiques (IMM) à l’horizon 2035.

“Cette stratégie permettra de dégager une vision pour l’avenir d’un secteur qui est d’une grande importance pour l’économie et de contribuer à mieux définir le positionnement du secteur des IMM dans la chaine de valeur mondiale”, a indiqué Béchir Boujdai, membre du bureau exécutif de l’UTICA et président de la fédération nationale de la mécanique, lors d’un atelier consacré à l’élaboration de cette stratégie tenu, jeudi, à Tunis.

Et d’ajouter que cette stratégie constitue une opportunité pour l’entreprise tunisienne afin de mieux s’intégrer dans la chaine de valeur internationale, notamment à travers la conclusion de partenariats, le développement d’activités à forte valeur ajoutée et la diversification des marchés.

L’atelier a pour objectif de faire une revue du positionnement et de la situation concurrentielle du secteur, d’analyser les tendances internationales et les opportunités à saisir et de contribuer à l’élaboration d’une vision pour le devenir du secteur à l’horizon 2035.

Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques compte 635 entreprises de plus de 10 employés en 2019. Il représente 11.9% du tissu industriel et emploie 46889 personnes (entreprises de plus 10 employés) soit 8.9% du total des emplois industriels. Quelque 187 (29.4%) entreprises du secteur sont totalement exportatrices.