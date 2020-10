Suspension de l’activité des institutions de mise à niveau et de la formation professionnelle

L’activité des institutions de mise à niveau et de formation professionnelle sera suspendue et sera reprise le 9 novembre, a annoncé le ministère des affaires sociales et de l’emploi.

Cette décision intervient suite aux décisions de la présidence du gouvernement relatives à l’arrêt des cours dans les établissements éducatif et afin de protéger les enfants à besoins spécifiques contre les risques de contamination par le Covid-19.

La période de suspension des activités sera consacrée à la mise en place et la fourniture des équipements nécessaires à la protection de ces enfants, des éducateurs et des travailleurs, contre le virus.

L’interdiction des déplacements entre les gouvernorats sauf exceptions (nécessité de travail, cas justifiés et étudiants) et la suspension des cours dans tous les établissements éducatifs jusqu’au 08 novembre prochain sont parmi les principales mesures décidées par le chef du gouvernement, à l’issue de la réunion de la commission nationale de lutte contre le coronavirus.