TABM : Une plateforme pour exposer les produits et les services exportables

La troisième édition des rencontres d’affaires «Tunisia Africa Business Meetings» (Tabm), a débuté le 2 et juillet 2024 à Tunis.

Pour faciliter les rencontres professionnelles entre les entreprises tunisiennes et les exportateurs subsahariens, une plateforme a été mis en place et qui a pour but d’exposer les produits et les services exportables, de consulter le profil des acheteurs confirmés et programmer directement des rendez-vous d’affaires.

On rappelle que les secteurs concernés sont ceux de l’agroalimentaire, des industries mécaniques et électriques, du textile-habillement, du cuir et de la chaussure, le secteur pharmaceutique, le secteur des matériaux de construction et travaux publics, l’industrie chimique, les services de la santé, de l’éducation et de la formation, les technologies de l’information et de la communication en plus de tout autre service destiné aux entreprises tels que la finance, le consulting…