Taoufik Rajhi jette un pavé dans la mare des assurances

Comme le reste des secteurs en Tunisie, celui des assurances sera certainement sensiblement affecté positivement par le confinement et l’arrêt de presque toute la machine économique. Ce secteur, qui n’a donné aucune information sur a participation à l’effort de solidarité nationale dans la lutte contre le Coronavirus, ne s’st d’ailleurs pas officiellement plaint, et les assurance assuraient en mars 2020 et dégageaient même de quoi placer. Economiste financier et connaisseur, Taoufik Rajhi vient de lancer un assez gros pavé dans la marre des assurances, n évoquant dans un récent Post, la question de la ristourne !

« Dans un marché concurrentiel et de baisse des risques, la prime de risque devrait baisser. Le marché de l’assurance et de l’automobile en particulier est un exemple typique. Faudrait-il faire un ristourne cette année comme l’usage est limité par le confinement et le déconfinement? Comment faire profiter les clients? La prime du risque va-t-elle baisser durablement ? Comment la crise-C est intégrée dans leurs modèles actuariels ? Surtout y’aura-t-il un nouveau produit d’assurance pour les individus et les entreprises contre le Covid-19 ? »