Tataouine : Les Chinois et les Irlandais débarquent pour l’énergie solaire

Un mémorandum d’entente vient d’être signé avec des sociétés chinoise et irlandaise, spécialisées en énergie renouvelable, en vue de tirer profit de leurs expertises en matière d’énergie solaire, fait savoir à l’agence TAP le directeur général de la société de l’environnement et du jardinage, à Tataouine.

Des experts des deux sociétés partenaires ont effectué une visite, à Tataouine, au début de cette semaine, en vue d’apporter leur soutien technique à la réalisation des projets de la société de l’environnement, dont la création d’une centrale électrique solaire pour l’éclairage public de la commune de Tataouine.

La société de l’environnement et du jardinage est le plus grand pourvoyeur d’emplois, dans la région. Parallèlement à son activité en matière de propreté et de protection de l’environnement, elle a réhabilité une centaine d’hectares de terres agricoles dans les zones irriguées à Bir Amir (délégation de Rémada) et dans la délégation de Dhéhiba. Ces périmètres sont devenus les plus grands producteurs de pomme de terre, dans le gouvernorat, outre les surfaces réservées aux plantations de coton et de fourrage utilisant les eaux épurées.