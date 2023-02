Tataouine: Reprise des travaux du projet du Gaz du sud en mars prochain

Les travaux du projet du Gaz sud à Tataouine vont reprendre à partir de mars 2023 après une interruption de plus de 3 mois, a indiqué à l’agence TAP, un des cadres techniques du projet Moncef Handoura.

Selon la même source, la reprise des travaux fait suite à une séance de travail tenu le 8 février 2023 au siège du gouvernorat de Tataouine en présence d’un responsable de l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) et qui a permis l’adoption des décisions essentielles à l’instar le retour des 91 ouvriers et cadres techniques qui ont travaillé sur le chantier.

Parmi les décisions prises au cours de cette séance, l’intégration de 177 candidats qui ont passé les étapes du concours de recrutement selon l’accord signé avec la société EPPM qui a abandonné le projet au profit du partenaire chinois.

Il a été également décidé le payement des salaires des ouvriers qui étaient dus par le premier employeur depuis plus de 3 mois en plus de déposer un dossier auprès de la justice en vue de garantir le droit des travailleurs, selon la même source.

Rappelons que le projet gaz du sud est l’un des projets les plus importants de la région d’après la révolution. Lancé en 2019, le taux d’avancement des travaux n’a pas dépassé les 16%, d’après la même source, en raison des blocages et des retards enregistrés depuis son démarrage.