Températures comprises entre 32 et 37 degrés

Le temps sera ce, mercredi 3 juillet 2024, caractérisé par quelques faibles pluies le matin sur l’extrême Nord-ouest, puis temps partiellement nuageux sur le Nord et passages nuageux sur le centre et le sud.

Le vent sera fort de 40 à 60 km/h près des côtes Nord et relativement modéré puis fort de 20 à 40 dans le reste des régions.

La mer sera agitée, très agitée au Nord, et agitée sur le reste des côtes, sauf dans le golfe de Gabès, où elle est légèrement agitée.

Les températures seront stables dans le Nord et dans les hauteurs, où les maximales varieront entre 26 et 32 degrés et relativement basses dans le reste des régions, où elles oscilleront entre 26 et 32 et entre 32 et 37 degrés à l’extrême Sud, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.