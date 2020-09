Textile : Lancement du projet TEX-MED ALLIANCES, le 29 septembre 2020

TEX-MED ALLIANCES « Alliances méditerranéennes des textiles pour le développement des entreprises, l’internationalisation et l’innovation », projet de coopération avec l’Union Européenne, sera lancé en Tunisie, lors d’un Webinaire qui se tiendra, le 29 septembre 2020, à l’initiative du Centre Technique du Textile et du Pôle de Compétitivité de Monastir-El Fejja.

Ce Webinaire qui aura pour thème « Projet TEX-MED ALLIANCES : Quelle contribution à la résolution des problématiques post-COVID des T&PME en terme d’internationalisation, d’innovation et d’économie circulaire? » vise à interagir avec les entreprises et les startups du secteur textile-habillement.

L’objectif étant de présenter le projet et ses objectifs à travers les différentes initiatives proposées en matière d’internationalisation, d’innovation et d’économie circulaire, exposer l’approche du projet en terme de mise en relation et de création d’alliances avec les acteurs économiques des deux rives de la Méditerranée et promouvoir les opportunités de développement et d’appui financier qu’offre ce projet aux PME et TPE.

Le projet TEX-MED alliances est financé par l’Union européenne dans le cadre du programme « ENI CBCMED » 2014/2020 pour le bassin méditerranéen. Il concerne le secteur du textile et habillement dans 7 pays méditerranéens à savoir la Tunisie, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, l’Egypte, la Jordanie et la Palestine.

Il vise à favoriser le développement des activités Textile et Habillement à travers la coopération transfrontalière dans 3 domaines: l’internationalisation, l’innovation et l’économie circulaire.