Thabet reçoit une délégation du groupe français «FORVIA»

La ministre de l’Industrie des mines et de l’énergie Fatma Thabet Chiboub a examiné, lors d’une rencontre tenue mercredi à Tunis, avec une délégation du Groupe français «FORVIA», actif dans le secteur des composants automobiles, les perspectives d’investissement du groupe en Tunisie, notamment dans les domaines à haute technologie, selon un communiqué du département publié à Tunis.

La ministre a souligné, lors de cette rencontre, l’intérêt que le ministère accorde au développement de ce secteur porteur, dans le cadre de la mise en œuvre de la charte de partenariat conclu entre les secteurs public et privé, pour promouvoir la compétitivité de l’industrie des composants automobiles et des équipement auto à l’horizon 2027.

Le groupe français est implanté dans 33 pays et compte 257 sites de production offrant plus que 111 mille emplois. La filiale de la Tunisie a été créée en 2009 et elle emploie actuellement plus que 700 agents.

- Publicité-