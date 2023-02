The Guardian : « De nombreux bureaux de vote étaient presque vides dimanche »

Sous le titre « Les élections tunisiennes enregistrent un taux de participation de 11% dans un rejet des réformes du président », le journal Anglais « The Guardian » mettait en légende sur sa photo, « De nombreux bureaux de vote étaient presque vides dimanche alors que la Tunisie a voté lors des élections législatives qui n’ont enregistré qu’un taux de participation de 11%. ». Le journal Anglais en ligne, rapportait ensuite que « seuls 11% de l’électorat ont voté lors du second tour des élections législatives tunisiennes, les détracteurs du président Kais Saied affirmant que les bureaux de vote vides étaient la preuve du mépris du public pour son programme et sa prise de pouvoir ».

