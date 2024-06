TIF 2024, une plateforme pour valoriser le potentiel d’investissement de la Tunisie

Le Forum de Tunisie sur l’investissement (TIF) constituera une plateforme unique pour forger de nouveaux partenariats, attirer et mettre en valeur le vaste potentiel d’investissement de la Tunisie dans différents secteurs, a indiqué l’Ambassadeur de l’Union Européenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro.

Intervenant, mercredi après-midi à Gammarth (banlieue nord de Tunis), lors de l’ouverture officielle des travaux de la 21ème édition du TIF, le diplomate Européen a réitéré l’engagement de l’UE à accompagner et soutenir les efforts du gouvernement Tunisien afin de faire passer le pays à un niveau supérieur, estimant que la Tunisie dispose d’un énorme potentiel de développement et entretient des relations avec ses voisins .

Ce conclave a attiré plus de 1000 participants et quelque 85 entreprises européennes se sont inscrites à cet événement et sont prêtes à poursuivre leur coopération avec la Tunisie, a-t-il dit.

Et de poursuivre que « l’UE soutient ce forum dans le cadre de coopération bilatérale entre la Tunisie et l’UE, mais aussi conformément aux engagements que nous avons pris conjointement dans le cadre du protocole d’accord que nous avons signé l’année dernière ».

Ce protocole d’accord, le premier du genre dans la région, marque une étape importante dans cinq domaines clés d’intérêt mutuel à savoir : la stabilité macroéconomique, l’économie et le commerce, l’énergie, le rapprochement entre les peuples, la migration et la mobilité, explique encore le responsable, ajoutant qu’après neuf mois ce protocole a déjà donné des résultats concrets .

De son côté, le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul a affirmé que bien que la Tunisie dispose d’un potentiel immense, d’une puissance manufacturière, d’un capital humain compétant, des entreprises hautement innovantes, il demeure essentiel de mettre en place des politiques adéquates pour stimuler l’investissement et l’innovation et ce en éliminant les procédures bureaucratiques inutiles et en développemant le cadre réglementaire de manière à booster la dynamique économique .

S’agissant de la BCT, le président de l’UTICA a appelé à intégrer l’objectif de la croissance dans la politique de l’Institut d »émission, dont le rôle ne doit pas se limiter à gérer l’inflation uniquement. Il a, par ailleurs, appelé à l’impératif de mettre en place un code de change moderne, encourager l’internationalisation de l’économie tunisienne et l’investissement étranger.

