TLG Capital et UGFS-NA sélectionnés comme gestionnaires du fonds Empower Fund-B

TLG Capital et United Gulf Financial Services North Africa (UGFS-NA), viennent d’être sélectionnés comme gestionnaires du fonds Empower Fund-B, lancé par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC Tunisie).

La CDC a rappelé, dans un communiqué publié le 11 novembre courant, sur son site, qu’elle s’est engagée à mobiliser 700 millions de dinars tunisiens- MD (environ 250 millions de dollars US), à travers 5 fonds, dans le but de soutenir l’économie tunisienne et de contribuer à la résilience des acteurs économiques bénéficiaires de l’intervention de ces fonds. »La CDC Tunisie est l’investisseur principal de ces fonds, engageant 40% du capital de chaque fonds.

Cet engagement de la CDC Tunisie est classé dans la catégorie « Fonds d’urgence ». Les 60% restants seront levés auprès d’institutions financières internationales et de développement ».Le fonds Empower est le plus important des 5 fonds initiés par CDC Tunisie, déployant environ 300 MD (environ 100 millions de dollars US) dans l’économie.Ce fonds investira dans des entreprises tunisiennes résilientes, dotées de modèles économiques validés et opérant dans des secteurs privilégiés à fort potentiel de croissance.

Il prévoit de réaliser des investissements avec des tickets d’investissement allant de 5 à 15 MD chacun, pendant toute la durée de vie du fonds.

Nejia Gharbi, Directrice Générale de la CDC Tunisie, a affirmé que la Caisse, bras financier de l’Etat et investisseur d’Impact de long terme mais également investisseur contracyclique avec l’avènement de la pandémie, a répondu présente dès les premières heures. « Les 5 fonds ont été structurés en un temps record ».De son côté, Karim Bououni, responsable Pôle Métiers à la CDC Tunisie, a estimé que le lancement de « EMPOWER » est la réponse ciblée dédiée aux entreprises tunisiennes performantes et résilientes, de taille intermédiaire et aux champions de l’économie locale, en leur offrant la possibilité d’investir dans l’innovation, d’améliorer leur productivité, de progresser dans la chaîne de valeur et de développer de nouveaux marchés à l’exportation, afin qu‘elles redressent leurs trajectoires de croissance après la crise Covid-19.

Pour sa part, Slim Chakroun, Responsable Private Equity à la CDC Tunisie a souligné que ce fond représente un complément de l’offre existante sur le marché, vu que les tickets d’investissement proposés, allant de 5 à 15 MD, ne sont pas suffisamment couverts.Créée depuis 2011, la CDC Tunisie contribue au développement du marché financier tunisien dans le cadre de projets de partenariat public-privé. La CDC est certifiée MSI 20000 et Label RSE.