Tourisme : Cap sur 10 millions de visiteurs, cette année

Depuis le début de l’année et jusqu’au 10 juin, la Tunisie a accueilli 3,37 millions de touristes, a déclaré le directeur des études et de la coopération internationale à l’Office national du tourisme Tunisien (ONTT), Aymen Rahmeni, sur les ondes de Mosaïque Fm.

Comparé à la même période de 2023, ce chiffre représente une augmentation d’environ 5,3%, et de 8,7% par rapport à 2019.

En outre, jusqu’à la fin du mois de mai, les recettes du secteur ont atteint 2 173,6 millions de dinars, soit une croissance de 7,9%.

Rahmeni a souligné que 2023 est considérée comme une année de référence par le ministère du Tourisme, car elle a permis à la Tunisie de récupérer sa part de marché touristique, perdue pendant la pandémie du coronavirus.

Il a, également, noté que l’année 2024 semble prometteuse, selon les indices enregistrés jusqu’à la fin du mois de mai, prévoyant un repositionnement et une rémission du secteur touristique tunisien. Aussi a-t-il annoncé l’objectif ambitieux d’attirer 10 millions de touristes, d’ici la fin de l’année en cours.

