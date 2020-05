Tourisme : Les mesures de prévention aggraveront l’endettement des unités hôtelières

En cette crise sanitaire, le secteur du tourisme a été plus que jamais impacté par le coronavirus.

Effondré et paralysé, des pertes financières ont été enregistrées et le nombre des chômeurs a été revu à la hausse.

Pour sauver la saison touristique et éponger une partie de ces pertes, des mesures de prévention ont été annoncées par le gouvernement.

En revanche, ces mesures n’ont pas trouvé grâce aux yeux de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH).

Sauver le secteur du tourisme… des mesures de prévention insuffisantes

La FTH considère que ces mesures représentent une bouffée d’oxygène pour de nombreuses entreprises hôtelières « au bord de l’asphyxie.

Toutefois, elles vont aggraver l’endettement, avec l’absence de visibilité quant à la reprise de leur activité, selon la même source.

En ce qui concerne les mesures relatives au fonds de garantie de 500 Millions de Dinars (MD), le maintien de l’emploi au sein de ces entreprises, l’inclusion des sociétés de gestion hôtelière, la bonification de 2 points sur le taux d’intérêt, la durée du crédit avec les deux années de grâce elles ont été saluées par la Fédération.

Néanmoins, ces crédits à contracter vont aggraver l’endettement déjà très élevé du secteur et fragiliser des entreprises.

En effet, la FTH a souligné que ces mesures soulèvent des interrogations et des réserves concernant les modalités pratiques et mécanismes de mise en œuvre.

Elle a fait savoir que la condition restrictive en matière de chiffre d’affaires élimine une catégorie d’unités hôtelières et leurs employés, ajoutant que les hôtels qui ont une activité balnéaire saisonnière sont contraints de fermer en hiver.

» Si l’objectif est de conserver l’emploi, on ne devrait pas éliminer des dizaines d’hôtels en fonction de leur chiffre d’affaires « , a avancé la FTH.

Il y a en particulier la forme sous laquelle seront versés les salaires jusqu’au mois d’avril 2021. Si un autre mécanisme de financement plus équilibré pouvait être envisagé tel qu’un crédit direct aux employés, des questions sur lesquelles s’est interrogée la FTH.

Les entreprises hôtelières sont toutes concernées par le pouvoir d’achat de leurs employés; cependant elles ne peuvent pas se substituer au rôle social de l’État, dans ces circonstances délicates.

Des crédits aux établissements hôteliers touchés par la pandémie

Le 20 mai 2020, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Ali Toumi avait annoncé la mise en place d’une ligne de crédit de 500 MD pour permettre aux établissements hôteliers touchés par la pandémie du covid- 19 de payer les salaires de leurs fonctionnaires.

Les entreprises qui vont bénéficier de ces crédits sont celles dont le chiffre d’affaires a enregistré une baisse de 25% au mois de mars 2020 par rapport à 2019, et un recul de 40% au mois d’avril 2020.

Cette mesure concerne uniquement les établissements hôteliers classés de 1 à 3 étoiles. Pour les hôtels 4 étoiles, le ministère va examiner leur situation au cas par cas, excepté les hôtels 5 étoiles.

Le ras-le-bol de la FTH

D’autre part, la FTH a exprimé son incompréhension de ne pas avoir été désignée membre de la commission de litiges prévue, ajoutant que la Fédération, ainsi que d’autres syndicats professionnels, est représentative de la profession et qu’elle a toujours siégé dans

diverses commissions.

Pour rappel le ministre du Tourisme avait précisé qu’une commission composée de représentants du ministère des Finances, de la BCT et de la Société tunisienne de garantie (SOTUGAR) va assurer le suivi de la ligne de crédit.

La FTH a exprimé son étonnement de ne pas faire participer les syndicats professionnels les plus représentatifs du secteur au sein de cette commission, soulignant l’importance de l’implication de la profession dès le départ pour éviter les blocages et garantir la

bonne application des mesures.

Rappelons que la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien avait également annoncé, le 23 mai 2020, que les mesures prises par le gouvernement tunisien à ce jour sont insuffisantes.

Selon elle, le secteur touristique mérite des mesures de soutien exceptionnelles. Notons aussi que la Fédération avait appelé ses adhérents à se préparer pour l’organisation d’un sit-in.