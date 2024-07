Toyota RAV4: Un original pionnier depuis 30 ans

Le SUV compact révolutionnaire a inventé le segment et continue d’anticiper les exigences changeantes de la vie moderne trois décennies plus tard

Du créateur de tendances compact et agile à la fonctionnalité et au confort de pointe sur quatre générations

Toujours se démarquer de la foule avec une apparence audacieuse et accrocheuse

Un gagnant parmi les clients du monde entier, avec plus de 14 millions de ventes mondiales depuis 1994

Le Toyota RAV4 célèbre trois décennies depuis qu’il a remodelé le paysage automobile, au cours desquelles il est devenu une icône des VUS, évoluant constamment pour adopter les nouvelles technologies et anticiper les attentes des clients.

En mars 1994, le Salon de Genève accueillait le lancement d’un nouveau type de véhicule audacieux: un SUV compact à traction intégrale basé sur une carrosserie monocoque. Le Toyota RAV4 était vraiment un véhicule original, innovant en tant que véhicule agile et polyvalent conçu pour les exigences de la vie moderne. Le terme SUV était rare à l’époque, mais dès le début des ventes en mai 1994, il a reçu une réponse extrêmement positive de la part des médias et des clients.

En développant le premier RAV4, les concepteurs ont suivi des objectifs spécifiques pour rester fidèles à la vision originale, exprimée pour la première fois par le concept-car RAV-FOUR au Salon de l’automobile de Tokyo en 1989. Le nouveau modèle devrait offrir un espace généreux dans une carrosserie compacte, sportive et distinctive. Ce nouveau type de véhicule a placé le conducteur dans une position assise surélevée, ce qui permet de mieux voir la route, générant ainsi une expérience de conduite plus confiante et plus sûre. De solides capacités tout-terrain doivent se combiner avec les performances et le confort de la route, tout en répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance environnementale. Sur la base de ces principes, le RAV4 s’est réinventé et a réinventé le segment des VUS récréatifs au cours de cinq générations jusqu’à présent, évoluant constamment pour anticiper les goûts changeants des clients.

L’innovation a été au cœur de son développement au cours des trois dernières décennies, soulignée par l’adoption précoce de technologies de transmission efficaces. Dès 1997, le RAV4 a exprimé l’engagement de Toyota à explorer de nouvelles technologies pour réduire l’impact environnemental lorsqu’une version électrique à batterie (BEV) a été mise en vente sur certains marchés.

Depuis lors, le RAV4 a vu l’introduction de la technologie hybride électrique (HEV) de Toyota dans le segment des VUS avec la troisième génération en 2016, complétant la gamme existante de moteurs à essence et diesel efficaces. Un hybride rechargeable (PHEV) est entré dans la gamme en 2020, soulignant l’approche multivoies de Toyota en matière de neutralité carbone, qui s’engage à offrir une gamme de groupes motopropulseurs adaptés aux besoins spécifiques des clients, aux conditions du marché et à l’infrastructure locale.

Ces options électrifiées ont contribué à améliorer encore l’expérience de conduite du RAV4, en ajoutant la sérénité calme de l’hybride ainsi que les performances supplémentaires de moteurs de plus en plus puissants pour une accélération encore plus réactive. Pendant ce temps, grâce à l’utilisation novatrice de nouvelles plates-formes, ainsi qu’à une technologie de suspension mise à jour, Toyota a créé une conduite plus confiante, plus stable et plus gratifiante à chaque génération.

Les progrès réalisés au cours des 30 dernières années sont allés au-delà de la performance et de l’efficacité pour améliorer également la praticité. La capacité généreuse des bagages – lorsque les sièges arrière sont utilisés ou rabattus pour plus d’espace – fait du RAV4 un partenaire compétent, tandis qu’un intérieur de plus en plus spacieux et accueillant a été amélioré à chaque génération par les derniers systèmes multimédias embarqués.

Le RAV4 a toujours fait de la sécurité des occupants et des autres usagers de la route une priorité. Dans le cadre de l’engagement de Toyota à démocratiser les équipements de sécurité avancés, au fil des ans, les derniers systèmes Toyota Safety Sense ont été disponibles sur les modèles RAV4, aidant les conducteurs à éviter un plus large éventail de risques courants d’accidents de la route.

En restant fidèle à sa philosophie originale audacieuse et en anticipant les besoins changeants des clients, au cours de ses 30 années jusqu’à présent, le RAV4 est devenu une icône automobile et une réussite commerciale à travers le monde. C’était le SUV le plus vendu au monde en 2018 et 2019, et il a atteint le cap des 14 millions à la fin de 2023 dans le monde, dont plus de 2,5 millions en Europe. Les motorisations hybrides électriques ou hybrides rechargeables représentent désormais 91% des ventes de RAV4 neufs en Europe, où les principaux marchés sont la France, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Le début

Les idées derrière le RAV4 (Véhicule récréatif actif à 4 roues motrices) ont été exprimées pour la première fois dans le concept-car RAV-FOUR au Salon de l’automobile de Tokyo en 1989, indiquant l’intérêt de Toyota pour la création d’un modèle compact à traction intégrale. Ce n’était qu’une étude de conception, sans aucun des détails requis pour un modèle de développement réel, mais elle a été accueillie avec enthousiasme par le public. En 1991, le projet a reçu le feu vert et les travaux de développement ont commencé.

Première génération, 1994 – 2000

Les concepteurs de Toyota ont créé un nouveau look audacieux et amusant pour le RAV4 d’origine, rompant avec les conventions en lui donnant des courbes accrocheuses et des lignes uniques. Une roue de secours montée à l’arrière faisait allusion aux capacités tout-terrain du RAV4, mais le nouveau style frais était bien adapté aux environnements ruraux et urbains. Dans sa forme originale, le RAV4 était un modèle compact à deux ou trois portes, mesurant seulement 3,69 m de long. La puissance provenait d’un moteur à essence de 2,0 litres de 129 ch DIN, monté transversalement, tandis que la transmission fournissait une transmission intégrale permanente. Les innovations destinées à devenir la norme comprenaient une carrosserie monocoque légère et une suspension arrière indépendante. La position de conduite élevée du RAV4 offrait une plus grande visibilité tandis que sa taille compacte le rendait facile à manœuvrer. Sa maniabilité agile et le confort des passagers ressemblaient plus à un hayon qu’à un véhicule à traction intégrale. En 1996, la gamme a été élargie pour inclure une version à cinq portes (mesurant 4,1 m de long) et l’option de deux roues motrices avant tandis qu’une capote à trois portes a suivi. En 1997, une version électrique à batterie à traction avant (BEV) a été mise en vente sur certains marchés. Il était capable d’une puissance modeste de 45 kW( 63 ch DIN), avec des batteries nickel-hydrure métallique installées sous le plancher, et avait une autonomie estimée à environ 200 km.

Deuxième génération, 2000 – 2006

Un nouveau millénaire a amené un RAV4 de deuxième génération, développé grâce à l’expérience acquise lors de son introduction révolutionnaire. Une nouvelle plate-forme, une nouvelle suspension et une transmission intégrale permanente ont créé une conduite énergique mais confortable sur route et en tout-terrain, tandis que le confort intérieur a été amélioré par une sensation plus premium. Un nouvel emballage, une plage de coulissement des sièges plus longue et diverses configurations de sièges arrière ont créé un habitacle fonctionnel et confortable. Un pas vers la durabilité est venu grâce à l’utilisation intensive de polymère Toyota Super Oléfine (TSOP) facilement recyclé et de produits insonorisants recyclés. Les versions à trois et cinq portes étaient légèrement plus longues, respectivement de 5,5 cm et 4 cm. Deux moteurs à essence étaient proposés: 123 unités DIN hp 1,8 litre et 150 unités DIN hp 2,0 litres. La traction intégrale permanente a adopté un différentiel central à glissement limité, tandis que les clients pouvaient spécifier un différentiel arrière Torsen en option d’usine. En 2001, la puissance diesel a été proposée pour la première fois dans le RAV4 via une unité d’injection directe D-4D de 2,0 litres développant 116 CH DIN.

Troisième génération, 2006 – 2012

Pour sa troisième génération, le RAV4 a grandi et évolué, prenant une nouvelle apparence plus sophistiquée. Le nouveau RAV4 est devenu exclusivement un véhicule à cinq portes, reflétant les changements dans les préférences et les exigences des clients. Basé sur une toute nouvelle plate-forme pour sa troisième génération, le nouveau modèle mesurait 19 cm de plus au total, tandis qu’une version à empattement long était également fabriquée pour la vente aux États-Unis et sur d’autres marchés. Le modèle a marqué le début d’un nouveau système de traction intégrale Toyota avec un couplage à commande électronique qui fonctionnait automatiquement, en fonction de la vitesse du véhicule, du fonctionnement de l’accélérateur, de l’angle de braquage et des forces G. Les capacités de maniabilité du RAV4 ont été développées avec la première application de la Commande d’assistance en descente et de la Commande d’Assistance au démarrage en côte. Le choix des moteurs a également été étendu, avec des unités essence de 2,0, 2,4, 2,5 et 3,5 litres, ainsi qu’un nouveau diesel de 2,2 litres.

Quatrième génération, 2013 – 2018

Le RAV4 de quatrième génération a vu un empattement standard pour le véhicule à l’échelle mondiale et la longueur du véhicule a de nouveau augmenté de 23,5 cm, ce qui a contribué à 47% d’espace de bagages en plus par rapport à son prédécesseur. La toute nouvelle suspension a été conçue pour améliorer le confort de conduite et l’engagement du conducteur sans sacrifier la stabilité. Une technologie AWD plus avancée a été introduite avec le nouveau système intelligent de contrôle dynamique du couple et l’ajout de deux nouvelles fonctions: le contrôle en virage et un mode de conduite sport. Le choix du groupe motopropulseur se composait à l’origine de moteurs à essence de 2,0 et 2,5 litres et de moteurs diesel de 2,0 et 2,2 litres, mais en 2016, le RAV4 a subi son plus grand changement à ce jour. Une version entièrement hybride électrique, le premier SUV compact hybride de Toyota, a été introduite pour la première fois, offrant une puissance totale du système de 197 CH DIN avec la transmission intégrale électronique E-Four. En plus de fournir les performances que les conducteurs attendent du RAV4 le plus puissant d’Europe à ce jour, le groupe motopropulseur hybride a atteint une consommation de carburant inégalée dans sa catégorie-aidée par une aérodynamique supérieure – et de faibles émissions de CO2.

Cinquième génération, 2018 à ce jour

La cinquième génération a été lancée en Europe début 2019 et un an plus tard, elle a permis au RAV4 d’atteindre un jalon de ventes cumulées mondiales de 10 millions d’unités. Un style puissant exprimait les qualités robustes et performantes qui ont fini par définir le SUV le plus vendu au monde, communiquant un sens du plaisir et de l’aventure « partout ». C’était le premier VUS à être construit sur une plate-forme Toyota New Global Architecture, qui offrait un centre de gravité bas, un poids léger et un châssis solide pour une maniabilité et une stabilité exceptionnelles. En tant que gamme entièrement hybride en Europe de l’Ouest, elle a adopté la technologie hybride de quatrième génération de Toyota, associée à un nouveau moteur hybride Dynamic Force de 2,5 litres, qui a apporté des gains significatifs en termes de puissance, de réactivité et d’efficacité. En 2020, la cinquième génération a adopté de nouvelles innovations techniques avec l’introduction du premier RAV4 Hybride rechargeable, le RAV4 le plus puissant et le plus efficace jamais construit, avec 306 CH DIN, une accélération rapide ainsi que des émissions de CO2 et une consommation de carburant exceptionnellement faibles.

GR SPORT (2023 à ce jour)

Le dernier chapitre de l’histoire du RAV4 est le nouveau RAV4 GR SPORT, un ajout à la gamme doté de caractéristiques de style et d’équipement qui expriment la sportivité et la sophistication inspirées par TOYOTA GAZOO Racing et sa mission de créer des voitures toujours meilleures grâce au sport automobile. Des looks plus sportifs, des jantes en alliage de 19 pouces et des détails de design exclusifs sont complétés par d’autres améliorations de la suspension. La suspension réajustée, y compris les nouveaux ressorts plus rigides et les réglages des amortisseurs, améliore la tenue de route et offre une expérience de conduite plus engageante.