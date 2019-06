Tozeur : La centrale solaire, opérationnelle fin juin, sera très utile !

Les travaux de la centrale solaire photovoltaïque de Tozeur, dotée d’une puissance de 10 MW, seront achevés d’ici la fin du mois de juin 2019. La centrale solaire sera connectée au réseau de distribution électrique national.

Le contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) entre une société italienne et la société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) prévoit également l’installation d’un système de stockage de batteries, qui permettra à l’installation de continuer à fournir de l’électricité après le coucher du soleil.

La construction de la centrale solaire de Tozeur a été confiée en juin 2017 à TeniEnergia, qui a depuis été remplacée par une autre société italienne, Enerrai. Le projet a reçu un coup de pouce financier de la Banque allemande de développement, Kfw, l’année dernière.

Le projet solaire de Tozeur a également reçu un don de 500 000 € du gouvernement allemand dans le cadre de l’Initiative internationale pour le climat (IKI), une initiative du ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Conservation de la nature et de la Sécurité nucléaire. Le programme soutient plusieurs projets en Afrique.

L’usine évitera 8,7 millions de tonnes d’émissions de CO2 par an. Le projet profite également à la STEG, qui économisera l’équivalent de 2 900 tonnes de pétrole par an.

La stratégie de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables prévoit une capacité de production de 4,7 gigawatts (GW) d’ici 2030, soit 30% des besoins en électricité de la Tunisie.