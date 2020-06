Tozeur : La ville de Tozeur ambitionne de devenir la capitale arabe de l’environnement

La municipalité de Tozeur s’attelle à préparer son dossier de candidature au concours de la capitale arabe de l’environnement.

Plusieurs séances se tiendront, à cet effet, avec la participation de spécialistes et de représentants des administrations et des associations concernées, souligne à l’agence TAP l’adjointe au maire, Wassila Hedfi.

C’est une compétition régionale pour choisir les meilleures villes arabes en matière de protection de l’environnement, ajoute-t-elle.

Les spécificités oasiennes de la ville sont à l’origine du choix de Tozeur par le ministère des affaires locales pour représenter la Tunisie à ce concours. En effet, l’oasis est intimement liée à la ville, lui conférant une particularité naturelle, environnementale et esthétique.

La ville de Tozeur a préservé ses caractéristiques environnementales malgré les changements climatiques, à travers l’exploitation des résidus de l’oasis et ses composantes dans l’architecture, ainsi que sa préservation des aspects culturels et économiques liés à l’oasis, dont les méthodes de transport traditionnels et l’utilisation de l’énergie solaire comme énergie propre dans l’éclairage public.

Le dossier de la candidature comprendra différents volets économiques, touristiques et culturels, ainsi que des indicateurs sur le respect de l’environnement par la municipalité.