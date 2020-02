Tozeur: Plus de 12 mille tonnes de dattes exportées

Les quantités de dattes exportées au gouvernorat de Tozeur ont atteint 12140 tonnes depuis le démarrage de la campagne de collecte en octobre dernier.

Ces quantités ont généré des recettes de l’ordre de 96,7 millions de dinars, a indiqué le directeur régional du groupement interprofessionnel des dattes à Tozeur Ali Taher Bouazizi.

La région de Tozeur assure 22% du volume des exportations et 23% des recettes du secteur à l’échelle nationale, a-t-il rappelé à la correspondante de l’agence TAP.

La même source a souligné que les exportations de dattes en Tunisie ont dépassé jusqu’à présent 60 mille tonnes destinées aux marchés européen, maghrébin et asiatique, en hausse de 3000 tonnes par rapport à la saison dernière et réalisant des recettes de près de 440 millions de dinars.