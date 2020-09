Tozeur: Quatorze nouveaux cas de Coronavirus confirmés

Quatorze nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés dans la région de Tozeur (Sud de la Tunisie) après 72 tests effectués sur des personnes qui ont contacté des porteurs du virus. Ces nouveaux cas portent le nombre total des personnes contaminées à 27 en une seule journée. Les personnes en question ont été mises en quarantaine dans un centre de jeunesse à Tozeur.

De nouvelles infections ont été enregistrées parmi les agents de la commune de Tozeur. » Son siège sera fermé à partir de lundi prochain pour une durée indéterminée jusqu’à la publication des résultats d’analyses d’agents municipaux « , a indiqué le Maire de Tozeur dans un communiqué

La directrice de la médecine préventive à la direction régionale de la santé, Souad Najai a indiqué que le reste des analyses effectuées sur le personnel du secteur de la santé et Le directeur de la médecine préventive à l’Administration régionale de la santé, Suad Al-Najai, a indiqué que le reste des analyses menées sur les agents du secteur de la santé et un certain nombre de cadres médicaux et paramédicaux confirment qu’ils sont indemnes. Trois personnes du secteur ont été, cependant, testées positives, ces derniers jours.

La direction régionale de la santé a fait état de 60 cas confirmés dans la région depuis fin juin dernier