Trump contre l’annexion de la Cisjordanie

Malgré l’enthousiasme de la droite israélienne et des conservateurs pro-israéliens après l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, de hauts responsables républicains affirment que ce dernier s’oppose à l’application de la souveraineté israélienne à la Cisjordanie.

« Trump n’approuvera pas l’annexion », a déclaré un sénateur républicain de haut rang proche du président élu, qualifiant une telle décision d’ « erreur pour Israël » qui détériorerait sa position internationale. Les remarques du sénateur font suite à des spéculations selon lesquelles les récentes nominations de Trump, notamment celle de Mike Huckabee au poste d’ambassadeur des États-Unis en Israël, témoignent d’un soutien à l’annexion.

Des rapports suggèrent que Trump craint que l’annexion ne fasse dérailler les efforts de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, une priorité majeure de la nouvelle administration. Le sénateur vétéran Lindsey Graham travaille sur un accord visant à finaliser l’accord de normalisation, en coordination avec Benjamin Netanyahu, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, le président sortant Joe Biden et M. Trump lui-même. Des sources affirment que Graham considère l’approbation bipartisane par le Sénat d’un pacte de défense américano-saoudien comme un élément clé de la normalisation.

