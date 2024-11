Trump s’attelle au retour d’une politique de « pression maximale » contre l’Iran

La future administration Trump envisage de ressusciter sa stratégie de « pression maximale » contre l’Iran, visant à empêcher Téhéran de financer ses proxies régionaux et de développer l’arme nucléaire, d’après des sources proches de l’équipe de transition, citées parle Financial Times,.

L’équipe de politique étrangère du président élu cherchera à renforcer les sanctions contre Téhéran dès son retour à la Maison Blanche en janvier, notamment en ciblant les exportations vitales de pétrole iranien.

« Il est déterminé à réactiver une stratégie de pression maximale pour provoquer la faillite de l’Iran le plus rapidement possible », confie un expert en sécurité nationale familier avec la politique de transition de Trump. Selon des personnes proches de la réflexion de l’ancien président, cette tactique de pression maximale serait utilisée pour tenter de forcer l’Iran à engager des pourparlers avec les États-Unis, bien que les experts estiment que ce processus pourrait s’avérer long et complexe.

Cette nouvelle orientation marquerait un retour à la ligne dure adoptée lors du premier mandat de Trump, jurant avec l’approche diplomatique privilégiée par l’administration Biden.

