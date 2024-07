TUI étoffe son offre pour les vacances en famille en Tunisie

La Tunisie jouit d’une grande popularité en tant que destination de voyage pour les familles cet été. TUI fait état d’une augmentation significative du nombre d’invités par rapport à l’année dernière. L’offre tout compris étendue et le rapport qualité-prix attrayant en particulier attirent de nombreuses familles sur les côtes du pays nord-africain. À partir du 10 juillet, TUI propose également une nouvelle liaison aérienne entre Salzbourg et Monastir et a élargi son portefeuille d’hôtels avec deux nouveaux TUI Blue Hotels à Hammamet.

Les nouveaux hôtels TUI Blue, dont le TUI Blue Manar avec parc aquatique et le TUI Blue Palm Beach Hammamet avec vue panoramique sur le golfe d’Hammamet, offrent aux familles une variété d’activités et d’options de détente directement sur la plage ou dans des jardins exotiques, précise le site Aviation Direct. Au total, plus de 200 hôtels sont proposés, dont les marques populaires TUI Magic Life et Robinson.

