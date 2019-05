Dans une déclaration accordée à Africanmanager, le représentant de Tunisair Karim Gueddich a affirmé que la compagnie aérienne Tunisair affrète un Airbus A340 pour le transport des pèlerins.

Tunisair garantira 23 vols vers les lieux saints à partir de 6 aéroports ( Tunis Carthage, Tabarka, Monastir, Ennfidha, Sfax et Djerba). Le premier vol est prévu le 23 juillet vers Médine et le 22 juillet vers Jeddah. Les vols retour auront lieu le 17 août depuis Jeddah et le 22 août de Médine.