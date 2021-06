Tunisair annonce le transfert de ses vols de Monastir à l’aéroport de Tunis-Carthage

Le transporteur aérien national Tunisair a annoncé avoir procédé au transfert de ses vols de départ et d’arrivée depuis l’aéroport de Monastir vers Paris-Orly à l’aéroport international Tunis-Carthage à destination de l’aéroport Paris-Charles de Galle, suite à la grève observée par les agents de la société « TAV-Tunisie ».

- Publicité-

Dans un communiqué publié, jeudi, sur sa page officielle facebook, la compagnie aérienne nationale a précisé que le départ du vol de Tunisair n° 440 de l’aéroport international Tunis-Carthage est prévu à 19h30 mn et l’arrivée à l’aéroport Paris-Charles de Galle sera à 22h50mn.

Il a ajouté que le vol de retour de Tunisair n°441 décolle de l’aéroport Paris-Charles de Galle à 23h50mn alors que l’arrivée à l’aéroport Tunis-Carthage sera samedi à 1h20mn.

Le transporteur aérien national a, dans le même sens, affirmé qu’il prend en charge le transport des voyageurs via des bus depuis la capitale de Tunis vers Monastir.

Selon une déclaration de la fédération générale, les aéroports d’Enfidha et de Monastir observent les 17 et 18 juin 2021 une grève, en protestation contre l’atermoiement de la société « TAV-Tunisie » et le non-respect des conventions signées à cet effet.

La société estime que la crise économique qui devient de plus en plus difficile suite à la propagation de l’épidémie COVID-19 et ses effets négatifs sur l’activité et les revenus des employés sans oublier les difficultés de recouvrement des dettes, rend nécessaire le recours au licenciement d’un certain nombre d’agents.