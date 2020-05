Tunisie-Algérie-Tourisme: des mesures en vue pour faciliter l’entrée des algériens en Tunisie, après la crise du coronavirus

« Le gouvernement tunisien va œuvre, après la crise du coronavirus, à faciliter davantage l’entrée des algériens en Tunisie, tout en mobilisant tous les moyens nécessaires de prévention et de suivi sanitaire », a déclaré, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, mardi, lors d’une entrevue avec l’ambassadeur de l’Algérie à Tunis, Azouz Baâlal.

La Tunisie va accroitre d’efforts également pour améliorer les conditions au niveau des différents postes frontaliers, dans le dessein de faciliter les procédures d’entrée des Algériens sur notre territoire, a ajouté le ministre.

Le marché algérien est l’un des marchés stratégiques pour le tourisme tunisien, a rappelé le ministre, cité dans un communiqué du département du Tourisme

L’ambassadeur de l’Algérie à Tunis, a fait état, pour sa part, de la volonté de son pays de lancer de nouveaux projets et programmes conjoints dans le domaine du tourisme.

Durant la précédente saison touristique, la Tunisie a accueilli, environ 3 millions de touristes algériens, sur un total de 9 millions de touristes de diverses nationalités.