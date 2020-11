Tunisie/ Allemagne: signature d’un mémorandum d’entente visant à promouvoir l’investissement

Un mémorandum d’entente visant à promouvoir les opportunités d’investissement tuniso-allemandes a été signé, jeudi, entre l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia » et l’Association Fédérale Allemande des Petites et Moyennes Entreprises (BVMW).

Cet accord concerne essentiellement les volets investissement et commerce, indique la FIPA dans un communiqué.

Il s’agit de fournir une assistance aux investisseurs des deux pays à l’occasion des missions d’investissement ou des visites de délégations d’affaires et d’organiser des activités économiques, séminaires, symposiums et conférences.

Ce mémorandum d’entente vise, également, à échanger des informations relatives au commerce bilatéral et veiller à les rendre accessibles aux deux parties pour activer les projets communs.

De même, les deux parties s’engageront à encourager la participation des entreprises aux foires et expositions organisées en Allemagne et en Tunisie dans le but d’encourager les investissements bilatéraux.

L’association Fédérale Allemande des Petites et Moyennes entreprises (BVMW) est une représentation qui défend les intérêts des petites et moyennes entreprises. La BVMW compte plus de 300 bureaux en Allemagne et 40 bureaux à l’étranger.