Tunisie : La croissance, plombée par la crise immobilière

« Au deuxième trimestre, l’activité économique s’est contractée de 1,0% par rapport au T1-2022 et, bien qu’elle soit en progression de 2,8% en glissement annuel, elle reste encore loin de retrouver son niveau pré-pandémique ». C’est ce que dit l’économiste Hachemi Alaya dans son 30ème « EcoWeek » de l’année 2022.

Selon le fondateur du Think Tank « Tema », « cette mauvaise performance résulte essentiellement de la crise qui sévit dans l’immobilier et des aléas qui marquent le secteur des industries extractives, particulièrement le tarissement de l’apport du secteur pétrolier » Pour le secteur de la construction, H. Alaya met en valeur le recul de -13,4% trim/trim, et -11,6% en GA (Glissement Annuel) au T2-2022 de l’immobilier, « en traînant dans son sillage, les industries des matériaux de construction : -0,1% trim/trim et -6,9% en g.a.