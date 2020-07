Tunisie : Report du dernier délai pour le dépôt des états financiers des entreprises

Le Président Directeur Général du Registre National des Entreprises Mohamed Adel Chouari a annoncé que le dernier délai pour le dépôt des bilans financiers de l’exercice 2019 a été reporté pour une date ultérieure au 31 Juillet 2020, suite à la demande de l’ordre des experts comptables pour le prolongement des délais de dépôt.

Dans une interview exclusive accordée mardi 28 juillet 2020 à Shems fm, il a assuré que la nouvelle date qui fixera le dernier délai de dépôt sera communiquée demain par le RNE.

Concernant les entreprises publiques à caractère non administratif, le PDG du RNE a souligné qu’ils ont confronté une légère problématique les concernant, du fait que celles-ci ne procédaient pas au dépot leurs états financiers dans le registre national des entreprises, en précisant que cela a toujours été le cas même du temps du registre de commerce.

De ce fait, une circulaire a été publiée par la Présidence du Gouvernement pour les inciter à respecter les textes de loi relatifs aux dépôts des états financiers dans les délais fixés par la loi. Avant d’ajouter que pour des raisons historiques précises, certaines entreprises publiques n’étaient même pas enregistrées au registre de commerce.

« Suite à la parution de la circulaire, les entreprises concernées ont fait preuve de coopération et se sont enregistrées au RNE et ont mis à jour tous leurs états financiers. Aujourd’hui elle sont pratiquement toutes enregistrées sur la plateforme du RNE et sont en train de déposer leurs états dans les délais. » a affirmé le PDG du RNE