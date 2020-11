Tunisie-USA: Lancement du programme compact destiné à soutenir le climat des affaires

Le ministère de l’Economie, des finances, et du soutien à l’investissement a annoncé mardi, le lancement prochain du programme » comapct » , qui est financé par l’organisme gouvernemental américain, Millenium Challenge corporation (MCC) , moyennant une enveloppe de près de 400 millions de dollars ( 1150 MD) destinée à soutenir le climat des affaires en Tunisie.

Cette annonce intervient suite à la réunion vertiuelle qu’a eu lundi, le ministre de l’Economie et des Finances Ali Kooli avec la vice-présidente de MCC, Kyeh Kim, et des membres de la commission de pilotage du programme de coopération, pour examiner le lancement de ce programme.La réunion a permis d’examiner les projets qui ont été choisis dans le cadre du projet qui bénéficieront du financement de MCC.Ces projets, qui visent à améliorer le climat des affaires et de l’investissement, portent sur le transport maritime, la logistique et le développement du système hydraulique.

Le ministre a à cette occasion, noté que l’intérêt accordé par le MCC au financement de ces projets, témoigne des relations étroites existant entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique (USA) et la volonté de l’Amérique d’appuyer la Tunisie dans son processus de développement et de transition économique.Pour sa part, la vice-présidente de MCC a mis en exergue les résultats auxquels ont abouti les deux parties, après un travail commun qui a duré 4 ans, et permis de préparer le programme et d’avancer dans sa mise en œuvre.