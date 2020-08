Tunisie Valeurs, en partenariat avec Vneuron, lance le service signature électronique pour ses clients

Tunisie Valeurs a signé aujourd’hui un partenariat avec Vneuron, acteur majeur dans le domaine de la transformation digitale et la distribution des services de confiance numérique en Tunisie et sur les régions Afrique et Moyen Orient, lors d’une cérémonie organisée le Mardi 11 Août 2020 au siège de Tunisie Valeurs.

Tunisie Valeurs prévoit de mettre en place une expérience 100% digitale en intégrant la nouvelle plateforme de services de confiance numérique Vsign. Grâce à l’application Vsign, le client aura la possibilité de signer ses documents à distance et en temps réel.

Etant agréée en tant qu’Autorité d’Enregistrement Déléguée (AED) par l’Agence Nationale de Certification Electronique (ANCE), Vneuron dispose des habilitations nécessaires pour traiter les demandes de certificats DigiGO. DigiGo est une solution homologuée par l’agence nationale de certification électronique (ANCE) qui propose une technologie permettant de garantir l’intégrité d’un document numérique et d’en authentifier le signataire, par analogie avec la signature manuscrite d’un document papier. Cette technologie garantit une signature authentique, infalsifiable et non réutilisable. Une fois le document électronique signé, le document n’est plus modifiable.

La plateforme Vsign garantit ainsi une expérience digitalisée de bout en bout grâce au service de la signature électronique ainsi que de différents packages de service de confiance numérique à valeur probante, permettant l’identification et la non répudiation des signataires, ainsi que l’intégrité des documents signés tels que la signature électronique, le cachet électronique visible et une panoplie complète d’autres services de confiance numérique.

Tunisie Valeurs : Fondé en 1991, Tunisie Valeurs est un établissement financier spécialisé dans les métiers de la gestion d’actifs, de l’intermédiation en Bourse, de l’ingénierie financière et des Valeurs du Trésor.

Depuis sa création, Tunisie Valeurs a axé son développement sur la proximité avec ses clients. Elle s’est dotée, tout au long des trente dernières années, des équipes et des outils pour fournir à ses clients, locaux et étrangers, des services de haute qualité.

Adossée à un réseau de 10 agences et à une équipe de 120 professionnels, Tunisie Valeurs se classe aujourd’hui parmi les plus importants opérateurs de la place.

Tunisie Valeurs a été rachetée par la BIAT, actionnaire majoritaire depuis mars 2020.

Vneuron : Éditeur de logiciel Tunisien spécialisé dans la transformation digitale, l’excellence opérationnelle et la conformité réglementaire. Vneuron est aujourd’hui un acteur incontournable de la transformation digitale à travers des opérations auprès d’acteurs de renom dans plus que 26 pays dans le monde dont 20 sur le continent Africain. Créée depuis 13 ans, Vneuron a toujours misé sur la création de la propriété intellectuelle et de progiciels pour le secteur financier, l’administration publique, la grande distribution et la santé.