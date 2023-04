Tunisiens et Africains, nouveaux héros du High Tech

Dans une ambiance troublée par les initiatives jugées « douteuses » contre les exploits de l’Intelligence artificielle à travers ChatGPT, entre des dizaines de milliers d’autres exploits, et la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, grande pourvoyeuse des startups américaines en moyens financiers, les regards se tournent vers l’Afrique et en particulier la ville marocaine de Marrakech choisie pour abriter du 31 mai au 2 juin, au nom du continent africain, le plus grand évènement high tech et startup africain à vocation mondiale , GITEX AFRICA MOROCCO, ou Salon africain de la technologie et des startups de Marrakech.

Pionnière à plus d’un titre dans le domaine, avec déjà un millier de startups labellisées et des applications géniales ayant défrayé la chronique, en Intelligence Artificielle, notamment, la Tunisie participe activement à ce Salon appelé à redorer le blason de la haute technologie face aux craintes mesquines qu’elle ne détrône un jour l’homme, son artisan.

Huit startups tunisiennes ont été sélectionnées pour participer au pavillon tunisien des solutions innovantes dans le cadre de ce rendez-vous, sur la base d’un appel à candidature organisé par le ministère des Technologies de la communication.

Il s’agit des startups suivantes: Konnect Networks — Fulfillment Bridge — Pwn and Patch — Smart Med — Cynoia — BQube — QuerMes — SEEK Make.

Outre ces huit licornes et la délégation officielle, la Tunisie est également présente à GITEX AFRICA MOROCCO à travers la société RaliCap, une société à capital risque basée en Tunisie qui finance les startups innovantes actives et aux étapes de pré-démarrage en Afrique, Amérique latine et Asie du Sud.

RaliCap se prévaut d’un bilan impressionnant de soutien de startups à succès comme Quikk, Revio et Thepeer en Afrique, 13 startups latino-américaines et 7 startups asiatiques.

Signe de son importance et des espoirs fondés sur ses résultats, la première édition du Salon africain de la haute technologie et des startups, GITEX AFRICA MOROCCO, affiche déjà complet quelques semaines avant son inauguration, alors que la construction de son site, un super site spécialement conçu, s’intensifie. Toutes les places ont été louées.

Géants de la technologie

900 exposants et startups, et les délégations de 125 pays ont ainsi confirmé leur participation à ce grand évènement technologique continental à vocation mondiale qui « mettra en contact des géants de la technologie, des gouvernements, des PMEs, des start-ups, des codeurs, des investisseurs et des universitaires pour accélérer, collaborer et explorer de nouveaux projets d’entreprises », lit-on dans le site officiel du Salon, en l’occurrence, (www.GITEXAfrica.com).

Une sélection des technologies émergentes allant de la fintech, du commerce électronique, du Cloud, de l’IoT, de l’IA, des télécommunications à la cybersécurité, sera largement présentée lors de ce forum panafricain de trois jours.

Dans leurs déclarations à propos de ce Salon, organisateurs et responsables africains et d’autres nationalités ont été unanimes à mettre l’accent sur « le potentiel technologique illimité du continent africain ».

6,5 milliards dollar américain ont été investis en 2022 dans l’écosystème technologique africain.

Par son ampleur à tous les plans, ont- ils ajouté, GITEX AFRICA MOROCCO ne manquera pas d’inaugurer une nouvelle ère, en la matière, en valorisant mondialement et régionalement l’attrait économique et financier de l’innovation technologique et de la transformation digitale du continent africain.

Une des principales composantes de ce Salon, en effet, un véritable sommet en son genre, dite « GITEX AFRICA DIGITAL SUMMIT », réunira plus de 250 dirigeants des secteurs public et privé, décideurs politiques, investisseurs et universitaires, afin d’orienter la transformation de l’Afrique en un marché numérique unique.

Les organisateurs ont signalé également la présence du Forum North Star, le plus grand évènement mondial consacré aux startups dans le Nord, ainsi que Smart Africa, l’organisation panafricaine de la transformation numérique qui regroupe 36 pays africains, outre la firme IBM, développeur émérite en Intelligence Artificielle, la firme Kaspersky, un magnat de la Cyber-sécurité.

GITEX AFRICA MOROCCO est par ailleurs affilié à Gitex Global, autre grand Salon mondial de la technologie et des startups organisé à Dubai.

« L’Afrique a une belle histoire à partager avec le monde dans l’évolution de ses villes numériques, alimentée par une jeune génération talentueuse et des gouvernements tournés vers l’avenir », a déclaré Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, l’organisateur de GITEX AFRICA.

S.B.H