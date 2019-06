Deux accords ont été signés ce jour,

d’une part, entre Eurorepar Car Service et UADH, pour le déploiement du réseau multimarque en Afrique,

d’autre part, entre UADH et OLA Energy, pour intégrer aux stations-service du réseau OLA Energy des ateliers mécaniques Eurorepar Car Service.

Accord Groupe PSA / UADH

UADH et le Groupe PSA ont ouvert aujourd’hui un nouveau chapitre de leur partenariat sur le marché africain. La holding UADH est en effet, au travers d’Aurès Auto, l’importateur de la marque Citroën en Tunisie. Elle participe déjà, via une joint-venture avec la STAFIM (importateur de la marque Peugeot), au déploiement d’Eurorepar Car Service en Tunisie.

La signature de ce nouvel accord prévoit le déploiement du réseau Eurorepar Car Service, dans un premier temps en Côte d’Ivoire et au Sénégal, avec une extension possible à d’autres pays d’Afrique Subsaharienne et de l’Est.

Accord UADH / OLA Energy

OLA Energy est un acteur incontournable de la distribution pétrolière sur le continent Africain. L’accord signé ce jour avec UADH prévoit l’implantation d’ateliers Eurorepar Car Service dans des stations-service OLA Energy en Côte d’Ivoire et au Sénégal, avec une extension possible à travers le réseau panafricain de l’opérateur pétrolier.

Pour UADH, c’est l’opportunité d’accélérer le déploiement du réseau Eurorepar Car Service au travers de sites existants et de proposer l’offre de pièces de rechange multimarques du Groupe PSA, notamment la gamme Eurorepar, qui compte plus de 60 000 références dans 12 familles de produits.

Un doublé pour Eurorepar Car Service en Afrique

Commentant cet accord, Walid Loukil, Directeur Général Adjoint d’UADH a souligné « Nous sommes heureux de consolider nos liens avec nos deux partenaires historiques, le Groupe PSA et OLA Energy, avec lesquels nous étions liés sur le territoire Tunisien. Ces accords signés aujourd’hui vont permettre à nos 3 entités, qui opéraient jusque-là individuellement sur le continent Africain, avec beaucoup de succès, de mettre au profit d’Eurorepar Car Service, nos savoir-faire respectifs et nos différents réseaux, et lui permettre de rayonner rapidement sur le continent Africain. »

Maurizio Libutti, Chief Operating Officer OLA Energy, a quant à lui souligné que « nous visons une expérience client complète et intégrée, qui se veut qualitativement supérieure et encore plus proche de nos clients. Ce partenariat d’excellence, grâce à l’optimisation de la gamme des services de qualité disponible en station, va permettre aux clients OLA Energy et UADH de bénéficier des synergies entre la maintenance automobile et la station-service. »